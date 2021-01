Tuchel pourrait retrouver Paris

Il n’y a pas qu’en Angleterre que Thomas Tuchel a la cote. Le désormais ex-entraineur du PSG a aussi des touches en Espagne et pas dans n’importe quel club. Si l’on en croit Christian Falk, le journaliste de Bild qui avait été le premier à annoncer son départ de Paris, le technicien allemand figure dans les petits papiers d’un des candidats à la présidence du Barça. Le nom de ce dernier n’a pas fuité et ce qui est sûr c’est que ce n’est pas Victor Font, lequel s’est plutôt à engager à nommer Xavi en cas d’une issue favorable lors des élections.

Des retrouvailles dès le mois dès février ?

Relever un challenge à Barcelone aurait de quoi séduire Thomas Tuchel, même s’il est évident que le club catalan traverse une période très compliquée. Tant sur le plan sportif qu’économique. Si ce scénario, qui parait un peu fou à l'instant T, se précise, l’Allemand pourrait même se retrouver à affronter son ancienne équipe dès le mois de février puisque les deux équipes sont opposées en 8es de finale de la Ligue des Champions. Cela pourrait donner lieu à de chaudes retrouvailles.

Actuellement, c’est Ronald Koeman qui est toujours en charge des Blaugrana. Toutefois, face à la succession des mauvais résultats dont le dernier mardi contre Eibar (1-1), le coach néerlandais se retrouve de plus en plus menacé. Son crédit est quasiment réduit à néant et il n’est pas certain du tout qu’il finisse la saison au Camp Nou.