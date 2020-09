Le mercato estival prend fin dans une semaine et le PSG n’a toujours pas obtenu les renforts qu’il souhaitait pour ses différents secteurs. A l’exception de l’Italien Alessandro Florenzi, les champions de France n’ont accueilli aucun nouveau visage cet été. La donne peut-elle encore évoluer dans les prochains jours ? La question a été posée à Thomas Tuchel, dimanche après le match face à Reims (2-0), et le technicien allemand ne s’est pas montré très optimiste à ce sujet.

S’il a reconnu « espérer » et « vouloir y croire » pour ce qui est de l’arrivée des éléments qui lui manquent, le coach parisien n’est pas très sûr de pouvoir compenser les départs enregistrés en un temps aussi réduit. Tant au niveau de la qualité et de la quantité. « Vous connaissez les joueurs qu’on a perdus. J’espère qu’on disputera cette saison avec un groupe similaire (en qualité et profondeur de banc) à celui de la saison dernière, mais il est déjà tard... », a-t-il confié avec inquiétude.

Tuchel discret sur la rumeur Jorginho

Pour rappel, le PSG cherche en priorité un défenseur central et un milieu de terrain. Les Franciliens prospectent surtout à Chelsea, puisque trois joueurs de l’effectif des Blues figurent dans leur viseur : Rudiger, Bakayoko et Jorginho. À propos de l’international italien, Tuchel a été interrogé par Téléfoot suite au succès à Auguste-Delaune. « Je ne peux rien dire à son sujet », a-t-il rétorqué, mais avec un sourire en coin. De quoi y voir un signe positif pour une possible concrétisation de la piste ? Le doute est permis.

