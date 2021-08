Troyes : Rami s'engage en faveur du club

🗣 𝘼𝙙𝙞𝙡 𝙍𝙖𝙢𝙞 𝙚𝙣 𝘽𝙡𝙚𝙪&𝘽𝙡𝙖𝙣𝙘 ! 🔥

Le Champion du Monde 2018 portera les couleurs de l’ESTAC jusqu’en juin 2022 !

Bienvenue à Troyes Adil ! 💯

Plus d’infos 👉 https://t.co/XnFTY83o4f#Mercato #TeamEstac 🔵⚪ pic.twitter.com/LKuGkNediM

— ESTAC Troyes (@estac_officiel) August 24, 2021

Une expérience importante à apporter à Troyes

Adil Rami va de nouveau évoluer en Ligue 1. Ancien élément de Lille, entre 2006 et 2011, puis de l'Olympique de Marseille, le temps de deux années entre 2017 et 2019, le champion du monde 2018 s'est engagé en faveur de Troyes ce mardi soir. Le défenseur de 35 ans a signé un contrat jusqu'en juin 2022 comme l'a officialisé l'ESTAC dans un communiqué officiel., peut-on notamment lire.Dans une carrière plutôt compliquée ces dernières saisons, avec peu de stabilité, Rami a évolué sous différents maillots, notamment à Fenerbahçe, en Turquie, mais également à Sochi, en Russie, sans y disputer la moindre rencontre. Rami était libre depuis juillet dernier et son départ de Boavista, au Portugal., précise l'actuel dix-huitième du classement de Ligue 1, promu cette saison. Avec un bilan de 483 matchs professionnels, dont 178 en Ligue 1, Rami devrait être une valeur ajoutée appréciable au niveau de l'expérience dans l'effectif dirigé par Laurent Batlles.