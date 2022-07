Troyes : Rami prolonge son contrat

"Je me sens prêt à relever les défis qui m'attendent"

L'annonce de la prolongation d'Adil Rami a été faite de façon originale.avec une vidéo dans laquelle Rami se met en scène en appelant des supporters du club. Celui qui a participé à 16 matchs la saison passée en Ligue 1 (pour 3 buts marqués) a confié sa joie après cette prolongation de contrat."Je suis très heureux de poursuivre l’aventure à l’ESTAC, après avoir contribué à obtenir un maintien historique pour le club la saison passée., a-t-il clamé sur le site officiel de Troyes. Rami retrouvera ses coéquipiers dès lundi à l'entraînement, précise le club. Le directeur sportif du club, François Vitali, s'est montré ravi de cette nouvelle, plutôt logique eu égard à l'investissement de Rami à ses yeux.. Son professionnalisme, son expérience du plus haut niveau et son leadership ont grandement contribué au maintien de l’équipe en Ligue 1 Uber Eats la saison passée. À l’ESTAC depuis un an, Adil a également entretenu une excellente relation avec les supporters troyens, avec qui il a partagé des moments de joies intenses. Sa prolongation est la suite logique de son aventure en Bleu et Blanc", a-t-il valorisé. Samedi, Troyes affrontera Toulouse en match amical alors que la saison de Ligue 1 débutera le 7 août prochain, avec un déplacement sur la pelouse de Montpellier.