Trophées UNFP - Genesio : "Mbappé ? C'est lui qui doit décider de ce qui est le mieux pour lui"

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, celui qui a été élu meilleur joueur de la saison aux trophées UNFP a estimé que sa sa décision était "quasi prise", avouant qu'il ne faudrait patienter que durant quelques jours avant d'être fixé sur son avenir. Autrement dit, si il allait rester au sein du club de la capitale, ou alors prendre (très probablement) la direction du Real Madrid.

"Un formidable ambassadeur et surtout un formidable joueur"

Élu meilleur entraîneur de la saison, Bruno Genesio (Rennes) s'est confié sur le cas du natif de Bondy, après la cérémonie. "Est-ce qu'il doit rester en L1 ? Ce n'est pas à moi de le dire. C'est un très grand joueur avec une grande maturité. C'est lui qui doit décider de ce qui est le mieux pour lui. Sa décision lui appartient. C'est un formidable ambassadeur et surtout un formidable joueur. C'est toujours un plaisir, même si parfois c'est difficile de jouer contre lui. C'est un très, très grand joueur mais c'est une personne qui reste très humble. Dans la victoire comme dans la défaite, il reste toujours le même. Mbappé à Rennes ? J'aimerais bien mais j'y crois pas", a-t-il répondu.





Le 3 octobre dernier, Genesio avait su rendre muet Mbappé, lors de la victoire de Rennes face au PSG (2-0). Quelques mois plus tard, le 11 février, le champion du monde 2018 avait su faire la différence pour offrir un succès important au club de la capitale contre le club breton, avec une réalisation à la 93ème minute (1-0).