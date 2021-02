Transferts: Lorient accueille Ilori et prête Bozok

Parallèlement, le club a annoncé avoir prêté Umut Bozok jusqu'en juin. L'attaquant franco-turc, ancien meilleur buteur de Ligue 2 avec Nîmes mais qui n'a jamais réussi à s'imposer depuis son arrivée à Lorient en 2019, rejoint Troyes, actuel leader de Ligue 2. Bien pourvu en attaque, comme l'a encore prouvé sa victoire dimanche face au PSG (3-2), Lorient a encaissé 42 buts en 21 matches cette saison et cherchait un défenseur central depuis plusieurs semaines.

Formé au Sporting et âgé de 27 ans, Ilori avait été transféré pour plus de 7 millions d'euros à Liverpool en 2013, mais face à la concurrence à son poste, il avait été prêté ensuite à Grenade (1ère div. espagnole), Bordeaux puis Aston Villa (1ère div. anglaise), avant d'être transféré à Reading (2e div. anglaise) en 2017. Revenu au Sporting début 2019, il ne faisait plus partie des plans du club et s'entraînait depuis le début de la saison avec l'équipe réserve.

"Nous voulions nous renforcer sur le plan défensif. C'est dorénavant chose faite", a déclaré l'entraîneur Christophe Pélissier dans le communiqué du club. "Tiago possède des qualités athlétiques, de vitesse et je suis persuadé qu'il va vite se fondre dans notre groupe."