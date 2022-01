Transferts: le jour le plus long à Lyon, dénouement pour Dembélé ?

En Ligue 1, le principal feuilleton de janvier se rapproche d'un dénouement heureux pour Ndombélé, attendu à la "maison" après une absence de deux années et demie. Plusieurs médias français ont fait état de son retour imminent, en prêt, à Lyon, où il s'est révélé entre 2017 et 2019, au point d'être appelé en équipe de France pour la première fois. Le mariage semble naturel entre les deux parties: l'OL a besoin d'un milieu pour remplacer Bruno Guimaraes parti à Newcastle, et le joueur de temps de jeu, en vue du Mondial-2022 en fin d'année.

Car le natif de Longjumeau n'entre plus dans les plans du nouvel entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, qui lui reproche son manque de régularité et d'investissement. Lyon espère remettre Ndombélé en ordre de marche et, avec lui, une équipe pénible onzième de Ligue 1 qui est loin de son objectif de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. L'urgence est telle que l'OL a consenti à investir dès à présent une partie des 40 milllions d'euros reçus dans la vente de Guimaraes: en plus du milieu, Romain Faivre est aussi attendu, contre un chèque d'environ 15 M EUR (plus bonus) à Brest.

Le jeune attaquant de 23 ans, présenté comme l'un des plus talentueux de son âge, a marqué sept buts (dont cinq penalties) et délivré quatre passes décisives avec les Finistériens cette saison. Il n'y a pas que Lyon qui ressent les secousses de la fin de mercato. Non loin de là, Saint-Etienne s'active pour se renforcer. La lanterne rouge du championnat a été l'un des clubs les plus dynamiques cet hiver.

"Rien" au PSG

Après le gardien Paul Bernardoni ou le défenseur Eliaquim Mangala, les Verts cherchent désormais un attaquant, qui pourrait être l'ancien Caennais Enzo Crivelli (Basaksehir). Egalement menacé par la relégation, Bordeaux (17e) a concentré ses efforts en défense. Josuha Guilavogui (Wolfsburg) a signé dimanche et Phil Jones (Manchester United) pourrait suivre lundi.

Dans le haut de tableau, c'est plus calme, sauf peut-être à Marseille où du mouvement pourrait intervenir dans le sens des départs. Un accord serait proche avec West Ham pour le défenseur croate Duje Caleta-Car, ont rapporté plusieurs médias.

Dans la capitale, l'entraîneur Mauricio Pochettino, "très satisfait" avec son effectif actuel, a indiqué dimanche qu'il "n'attendait rien" de la dernière journée de mercato. Même dans le dossier Ousmane Dembélé ? Le nom de l'ailier français revient souvent du côté du PSG, de même qu'en Angleterre. La seule chose certaine, c'est que le FC Barcelone veut vendre le joueur avec lequel il ne s'est pas mis d'accord pour prolonger son contrat expirant en juin.

Le Barça a déjà en tête le nom de son remplaçant: l'attaquant international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, en disgrâce à Arsenal où le brassard de capitaine lui a été retiré en décembre. Les deux formations discutent d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, selon les Anglais de Sky Sports. D'après cette même source, le Danois Christian Eriksen serait proche de s'engager pour Brentford, 14e de Premier League, plus de six mois après son malaise cardiaque à l'Euro. Il n'a plus rejoué depuis.