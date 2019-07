Transfert Griezmann: L’Atlético va saisir la Fifa

L’Atlético Madrid passe des paroles aux actes. Après un communiqué, vendredi, annonçant que le club allait "entamer des procédures qu'il considère opportunes en vue de la défense de ses droits et de ses intérêts légitimes" en ce qui concerne le transfert d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, les Colchoneros s’apprêtent à saisir la Fifa pour contester le montant de la clause libératoire de 120 millions versée par le club blaugrana. Selon AS, l’Atlético espère ainsi "obtenir une sanction pour le FC Barcelone et aussi pour le footballeur".

Les Rojiblancos estiment que le Français et le club catalan ont commencé leurs négociations avant le 1er juillet dernier, date à laquelle la clause libératoire est passée de 200 à 120 millions d’euros. C’est donc cette première somme que les dirigeants de l’Atlético réclament.