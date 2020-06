Kabaso Chongo sera-t-il toujours un joueur du TP Mazembe au début de la saison prochaine ? Au club depuis un septennat, le défenseur international zambien souhaiterait changer d'air cet été, au terme de son contrat. Mais le club présidé par Moïse Katumbi ne l'entend pas de cette oreille et assure que le joueur de 28 ans est encore lié aux Corbeaux pour plusieurs saisons. « Un joueur qui a envie de partir se rapproche des dirigeants pour discuter et non se cacher derrière un contrat qui court encore jusqu'en septembre 2023 », a déclaré une source interne au club lushois à nos confrères de footrdc.com. Des propos dans la droite ligne de ceux du « Chairman » Katumbi, cité cette semaine par le Times of Zambia : « Nous avons les documents qu'il a signés, le contrat, la prime à la signature et les reçus. »

La FIFA mise en copie

Oui, mais voilà, ce son de cloche ne correspond absolument pas à ce que le TP Mazembe annonçait en août 2018, au moment où Kabaso Chongo avait renouvelé son bail. « Le TPM est très heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Kabaso Chongo pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en septembre 2020, confortant ainsi la stratégie du club de « blinder » les contrats de ses joueurs clefs », pouvait-on alors lire sur tpmazembe.com. Pour prouver sa bonne foi, le défenseur zambien a demandé au manager général du club, Frédéric Kitengie, de lui communiquer son contrat de travail. Cette requête n'a pas à ce jour trouvé de réponse, bien que la FIFA, désormais habituée aux litiges impliquant des ex-joueurs du TP Mazembe, ait été mise en copie des échanges. Le bras de fer ne fait sans doute que commencer...