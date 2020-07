Toulouse engage une pépite camerounaise

Toulouse mise sur un jeune talent africain. Le jeune milieu de terrain camerounais Steve Mvoué s’est officiellement engagé ce lundi avec le Téfécé, qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Vainqueur et meilleur joueur de la CAN U17 2019 disputée en Tanzanie, le Lion Indomptable retrouvera dans le vestiaire des Violets son frère, l’attaquant Stéphane Zobo. Formée à l’Azur Star de Yaoundé, la recrue de 18 ans devra toutefois patienter avant d’effectuer ses premiers matchs sous la tunique violette, devant se faire opérer d’une cheville, précise le club haut-garonnais.



#Officiel ✍️

Espoir du continent africain, le jeune milieu de terrain camerounais Steve #Mvoué s’est officiellement engagé ce lundi avec le TFC.

Bienvenue @steve_mvoue10!

→ https://t.co/cf5ItfScuh pic.twitter.com/CATZgSJm6J

— Toulouse FC (@ToulouseFC) July 27, 2020

"C'est une grande joie pour moi de signer officiellement avec le TFC, a déclaré Steve Mvoué sur le site officiel de son nouveau club. Depuis longtemps, et même depuis ma première visite ici, j'avais cette envie de m'engager avec le club, et travailler avec des personnes que je connais et avec qui je m'entends très bien. Je veux maintenant me concentrer uniquement sur le terrain, et performer avec le club. Je vais d'abord devoir me remettre de ma blessure. Je serai patient, et je reviendrai encore plus fort !"