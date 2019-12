Toulouse accueille un défenseur norvégien

Au plus mal en Ligue 1 avec cette place de lanterne rouge occupée à la trêve, Toulouse FC a décidé de prendre les devants et entamer son opération renforcement avant même l’ouverture du mercato hivernal. Ce lundi, les Violets ont fait signer un nouveau défenseur, en la personne de Ruben Gabrielsen. Âgé de 27 ans, ce dernier arrive de Molde FK (D1 norvégienne), où il évoluait durant les cinq dernières années. Même s’il ne compte aucune cape avec la sélection de son pays, cet élément ne devrait pas être de trop à une équipe qui possède la pire défense du championnat, avec 39 buts encaissés en 19 rencontres. Gabrielsen ne sera pas le premier norvégien à évoluer pour les Violets. Avant lui, Daniel Braaten avait joué au Stadium entre 2008 et 2013.