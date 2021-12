Dele Alli aurait dans l'idée de quitter Tottenham au mois de janvier, le milieu de terrain anglais étant susceptible de trouver une destination temporaire où être prêté pour le reste de la saison. Le passage de Nuno Espirito Santo à la tête des Spurs semblait pouvoir lui permettre de retrouver sa meilleure forme, mais il est retombé en disgrâce sous la houlette de l'actuel entraîneur Antonio Conte.

Les Spurs réticents à un départ ?



Auparavant, les Spurs étaient réticents à laisser partir le milieu de terrain et le propriétaire Daniel Levy a repoussé l'intérêt du Paris Saint-Germain en 2020 et en janvier 2021, mais maintenant Fabio Paratici, l'administrateur délégué, et Conte sont tous d'accord pour dire que la porte est ouverte pour son départ. The Athletic, cependant, a rapporté que les clubs sont réticents à répondre à l'évaluation des Spurs pour le joueur de 25 ans, avec son contrat qui court jusqu'en 2024 dans le nord de Londres.