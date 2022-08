Antonio Conte, l'entraîneur de Tottenham, ferait actuellement tout pour s’attacher les services de l'ailier espagnol Adama Traoré. Ce dernier a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Barcelone, mais il n’a pas été conservé par les Blaugrana. Il a retrouvé le club auquel il appartient, Wolverhampton. Les Loups sont enclins aujourd’hui à le laisser partir définitivement si une offre décente atterrit sur leur bureau.

Conte ne compte plus ses sous

D’après le quotidien Sport, Antonio Conte insiste pour que les Spurs enrôlent cet élément percutant et qui connait très bien la Premier League. S’il a été en difficulté en Espagne, le joueur d’origine malienne s’est beaucoup fait remarquer outre-Manche. Il faisait même partie des meilleurs dribbleurs de ce championnat. C’est peut-être même la raison pour laquelle le technicien italien espère le faire signer.



A noter que Tottenham a déjà dépensé plus de 100M€ en recrues cet été, avec les signatures de Richarlison (venu d’Everton pour 58M€), d’Yves Bissouma (transféré de Brighton pour 29M€) et de Djed Spence (de Middlesbrough pour 14,5M€).