Tottenham, total régal ?

Etre vice-champion d'Europe, ça peut servir. Le projet de Tottenham, en pleine expansion avec également le nouveau stade où l'équipe joue depuis le mois d'avril, pourrait passer un cap dans les jours à venir - peut-être même dans quelques heures - avec la fin du marché des transferts en Angleterre, jeudi soir. Ainsi, Paulo Dybala et Philippe Coutinho seraient tous les deux en route vers les Spurs !

Pour Dybala, c'est l'échec des négociations avec Manchester United qui pousserait l'Argentin de la Juventus vers Tottenham, selon Gianluca Di Marzio (spécialiste italien des transferts). Les deux clubs auraient d'ores et déjà trouvé un accord sur la base des 70 millions d'euros demandés par la Juve. Reste, bien sûr, à s'entendre avec le joueur en termes de salaire. Quant à Coutinho, il semblait sur le point d'être prêté par le Barça à Arsenal (d'après L'Equipe).

Mais Mauricio Pochettino en personne l'aurait appelé, à en croire Sky Sports. Les deux hommes se connaissent depuis un prêt de six mois en 2012 à l'Espanyol, où le technicien argentin a lancé sa carrière sur le banc. Le Barça en veut toujours plus de 80 millions d'euros. On ne sait pas encore si ce serait Coutinho ou Dybala, pour remplacer numériquement (et strictement) un éventuel départ d'Eriksen à MU, ou les deux réellement ensemble...