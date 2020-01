Tottenham se renseigne sur Gareth Bale (Real Madrid)

Tottenham aurait pris des renseignements auprès du Real Madrid quant à la disponibilité de l'ailier gallois Gareth Bale. L'ancien joueur des Spurs a souvent été blessé cette saison et un départ a été évoqué à plusieurs reprises pour l'un des plus gros salaires du vestiaire merengue. Le club londonien, orphelin de son buteur maison Harry Kane, blessé et indisponible 4 mois, voudrait se renforcer offensivement en vue de la deuxième partie de saison. Une rencontre au sommet pour Gareth Bale

L'émission espagnole El Chiringuito de Jugones affirme ainsi que le boss de Tottenham Daniel Levy a rencontré le président madrilène Florentino Perez pour discuter d'un éventuel transfert de l'international gallois. Et Marca affirme que tout peut encore se passer dans ce dossier. En cas d'offre idoine, Zinedine Zidane et le Real Madrid ne retiendront pas Bale selon les médias espagnols. En attendant, le joueur est de retour dans le groupe du Real pour le match de Coupe d'Espagne face à l'Unionistas Salamanca prévu ce mercredi soir.