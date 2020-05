"La seule conséquence des rumeurs a été que les gens m'ont soudainement perçu différemment", a déclaré au Counter Attack Podcast Saido Berahino, incapable de poursuivre sur la même lancée après l'échec de ce transfert chez les Spurs. "Cela m'a mis une pression supplémentaire que j'ai été incapable de retourner à mon avantage à l'époque. Je pense que si quelqu'un m'avait dit à l'époque 'Saido, tu as déjà prouvé que tu pouvais susciter l'intérêt d'un grand club, essaye d'en attirer quelques autres', cela m'aurait aidé. Au lieu de cela, j'ai pensé: 'Wow, ma vie est finie' ", a poursuivi l'attaquant de 27 ans.



Lui qui a opté pour les Hirondelles du Burundi après avoir été retenu en équipe A de l'Angleterre ne nourrit néanmoins pas de regrets sur la fin de son aventure avec West Bromwich Albion, club auquel il dit rester très attaché. "Mais je ne veux pas heurter West Brom, j'ai adoré y jouer. J'adore West Brom. Je les soutiens toujours. Je suis toujours tous leurs matchs et mes amis y jouent toujours. S'ils veulent que je revienne, ce sera oui à 100%." Evoluant depuis l'été dernier à Zulte Waregem, le natif de Bujumbura y a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 22 matchs de Jupiler League cette saison avant l'interruption du championnat.