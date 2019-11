Tottenham prépare déjà l'après Pochettino

Les dirigeants du club de Tottenham auraient plusieurs options pour remplacer Mauricio Pochettino selon les informations du quotidien anglais The Telegraph. Le manager de Bournemouth Eddie Howe, l’entraîneur du RB Leipzig Julian Nagelsmann, et le sélectionneur anglais Gareth Southgate sont tous considérés selon la publication anglaise. Ces techniciens seront approchés si Pochettino est relevé de ses fonctions en fin de saison. Mais si le coach argentin est limogé avant, sa hiérarchie possède d'autres entraîneurs à contacter en urgence selon la même source avec Massimiliano Allegri et un certain José Mourinho. Ce dernier reprendrait ainsi du service en Premier League après deux passages à Chelsea et une aventure mitigée à Manchester United.

Un ultimatum pour Pochettino ?



Le manager argentin est plus que jamais menacé après une entame ratée en championnat. Les Spurs sont 14e du classement à 20 points du leader et à 11 unités de la quatrième place, qualificative pour la C1. « On a besoin de trouver un équilibre, a affirmé Pochettino. Nous construisons une équipe alors que nous jouons en Ligue des champions et en Premier League, les compétitions les plus dures au monde ». L'ancien joueur du PSG aurait même reçu un ultimatum de sa direction, qui a exigé de lui qu'il remporte le match de championnat face à West Ham programmé le 23 novembre prochain. Sinon, ce serait la porte pour l'Argentin.