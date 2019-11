Tottenham : Pochettino viré !

Des résultats « extrêmement décevants »

Club statement

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

Le manager argentin a été « relevé de ses fonctions » en compagnie de son staff comme le fait savoir le club dans un communiqué officiel ce mardi. « Le Club peut annoncer aujourd’hui que Mauricio Pochettino et ses entraîneurs Jesus Perez, Miguel D’Agostino et Antoni Jimenez ont été relevés de leurs fonctions ». Le président des Spurs, Daniel Levy, s'est d'ailleurs exprimé : "Nous étions extrêmement réticents à opérer ce changement et ce n’est pas une décision prise à la légère par le conseil d’administration. Malheureusement, les résultats en championnat constatés en fin de saison dernière et au début de cette saison ont été extrêmement décevants. », a dit le cacique des Lilywhites.«Il incombe au conseil de prendre les décisions difficiles - celle-ci l'a été davantage compte tenu des nombreux moments mémorables passés avec Mauricio et son staff - mais nous le faisons dans le meilleur intérêt du club. Ils feront toujours partie de notre histoire. J'ai la plus grande admiration pour la manière dont il a géré les moments difficiles loin de chez lui pendant la construction du nouveau stade et pour la chaleur et la positivité qu'il nous a apportées. Je tiens à le remercier, ainsi que son équipe d’entraîneurs, pour toutes leurs contributions. Ils seront toujours les bienvenus ici.», a ajouté Levy.En concédant un nouveau résultat nul contre Sheffield United juste avant la trêve internationale (1-1) en championnat,et les Spurs ont du mal à convaincre dans le jeu. À noter que Pochettino était déjà proche de changer de club en fin de saison dernière suite à la finale de la Ligue des Champions, perdue contre Liverpool (2-0). Reste à connaître son remplaçant. À ce sujet, Daniel Levy a promis de fournir rapidement des informations sur l’identité du prochain homme fort. Et pourquoi pas un certain Laurent Blanc ?