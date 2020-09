Tottenham : Mourinho ''convaincu qu'Alli va rester''

Après avoir affirmé il y a quelques jours qu’il n’était pas responsable de la partie mercato de son club, José Mourinho, le manager de Tottenham, a bien accepté ce mercredi d’évoquer le cas de son milieu de terrain international anglais, Dele Alli. Le Portugais s’est dit « convaincu » que son joueur restera au club cette saison.

Mourinho tient à Dele Alli

Le nom d’Alli a circulé du côté du PSG dernièrement. Il se murmure que ses représentants auraient proposé ses services aux champions de France.: « Est-ce que je pense que Dele Alli sera là après la fin du mercato ? J'y crois oui. Je peux même dire que je suis convaincu qu'il va rester ». Jeudi, l’équipe londonienne se mesure à Shkendija en Ligue Europa et le milieu de terrain figure bien dans le groupe des convoqués pour ce match.La saison dernière, Alli n’a pas été très séduisant, à l’instar de toute son équipe.Il croit à son retour en grâce. « Nous savons tous depuis que Dele est arrivé en provenance de MK Dons qu'il a des hauts et des bas. Il a eu des périodes fabuleuses mais aussi d'autres périodes où il a complètement disparu du haut niveau. Et avec moi, ce n'est pas différent », a rappelé le technicien lusitanien.