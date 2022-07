Le principal problème dans la négociation était le salaire du joueur, car le club anglais ne veut pas le payer en totalité. Au final, l'accord prévoit que le FC Barcelone paiera 15 % du salaire et que Tottenham paiera le reste. Reste à savoir combien vaudra l'option d'achat du joueur, mais elle pourrait avoisiner les 10 millions d'euros. Lundi, Lenglet ne s'est pas présenté au centre d'entraînement du FC Barcelone pour passer les tests médicaux et participer à la première séance d'entraînement de la pré-saison, car Xavi Hernandez lui avait donné la permission d'aller négocier avec le club anglais, les discussions étant à un stade avancé. L'entraîneur lui avait déjà dit à la fin de la saison dernière qu'il ne faisait pas partie des plans pour cette saison en raison du grand nombre de défenseurs centraux dont dispose le FC Barcelone. Xavi a actuellement Gerard Piqué, Ronald Araujo, Eric Garcia, Andreas Christensen et ils veulent signer Jules Kounde aussi.

Lenglet bientôt chez les Spurs



Cela signifie que Lenglet, Samuel Umtiti et Oscar Mingueza sont tous à la recherche d'une nouvelle destination. Lenglet a déjà pratiquement conclu l'affaire avec Tottenham, tandis qu'Umtiti négocie avec Rennes et Mingueza avec Monza. L'objectif est de conclure les contrats cette semaine afin de ne pas avoir à commencer l'entraînement avec Barcelone la semaine prochaine.

Mercato Express - Paris intronise Galtier, l'OM vise Mertens :