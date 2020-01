Tottenham : Le PSG sur Eriksen ?

Annoncé un temps à l’Inter de Milan, Christian Eriksen, le sociétaire des Spurs, pourrait finalement prendre la direction de la France et du PSG. C’est ce que révèle ce mercredi le quotidien britannique The Mirror, en précisant que les dirigeants franciliens sont déjà entrés en contacts avec leurs homologues des Spurs. Il serait question de trouver un terrain d’entente sur le plan financier, sachant que les Anglais demandent au moins 20M€ pour un joueur qui sera pourtant en fin de contrat l’été prochain.

Eriksen penche plutôt vers l’Inter

L’information reste à prendre avec des pincettes cependant. Parce que Paris ne recherche pas nécessairement des renforts à ce poste. S’il est capable d’évoluer dans une position reculée, l’international danois est surtout un milieu offensif et les champions de France sont plus que pourvus dans ce secteur actuellement. En outre, il se murmure qu’Eriksen aurait déjà donné son accord verbal à l’Inter en vue d’un engagement. Et les responsables lombards ont l’intention de jouer la montre avant de passer à l’offensive en ce qui le concerne. Longtemps incontournable chez les Spurs, Eriksen a, pour rappel, perdu sa place dans le onze à l’entame de la saison 2019/2020. Sa situation n’a pas évolué malgré le changement d’entraîneur. Lundi, José Mourinho a d’ailleurs déclaré qu’il savait de quoi l’avenir de son protégé sera fait mais que ce n’est pas à lui de l’annoncer.