Tottenham a fait une offre précontractuelle importante au milieu de terrain de l'AC Milan Franck Kessie. C’est ce que révèle le quotidien catalan Sport.



L’international ivoirien a suscité l'intérêt de nombreux clubs européens après avoir annoncé qu'il ne signerait pas de nouveau contrat avec les Rossoneri. On pensait que le FC Barcelone était en pole position pour s'attacher ses services pour la saison prochaine, mais les Spurs auraient pris les devants avec une proposition importante transmise à l’intéressé. L’offre comprend un salaire conséquent et une prime de transfert.

Le Barça n’a pas les moyens pour rivaliser

Le Barça est le club que Kessie souhaite rejoindre en priorité, mais les Blaugrana ne disposent clairement pas des mêmes moyens que la concurrence. Ils sont toujours dans le dur sur le plan financier et la signature d’une recrue ne peut être faite sans une baisse de masse salariale.



Kessie a impressionné en tant que milieu de terrain puissant et polyvalent depuis qu'il est passé de l'Atalanta à San Siro en 2019, et il pourrait être d’un grand apport aux Spurs s’il venait à les rejoindre. A moins qu’il ne prenne finalement la direction de Barcelone, où il succéderait sur le long terme à Sergio Busquets.





Précédent Moussa Konaté à la relance en Turquie Lire Suivant