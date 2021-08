Tottenham : Kane de retour, pour combien de temps ?

C’est Son-Heung Min qui a inscrit l’unique but du derby entre Tottenham et Arsenal dimanche (1-0), trompant Bernd Leno à la 79e minute de cet ultime match de préparation pour les deux formations du nord de Londres. Et alors que les Spurs débuteront cette nouvelle saison dimanche face au champion en titre, Manchester City, deux jours après le déplacement des Gunners sur la pelouse du promu Brentford, ils étaient encore privés d’Harry Kane dans leur antre du Tottenham Stadium. Convoité par les Cityzens, le capitaine des Three Lions, en vacances prolongées aux Bahamas puis en Floride, était attendu en début de semaine dernière et a finalement effectué son retour samedi.

Nuno : "Tout va bien"



"Harry est avec nous, a expliqué son nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo. Il est en quarantaine, il est au centre d’entraînement. Il s’entraîne, il a déjà passé une première journée avec le staff médical. Donc tout va bien. On espère le réintégrer quand il en a aura fini avec tous les protocoles que l’on doit respecter. On doit être très strict avec le processus de quarantaine et ne prendre aucun risque, parce que tout le monde sait que la pandémie est encore là, et que l’on doit donc faire très attention. Je parlerai avec Harry le plus vite possible. Il est déjà au centre, on a une session d’entraînement lundi et j’espère échanger avec lui en respectant la distanciation sociale."

Pas à moins de 190 millions ?

Le technicien portugais a donc ainsi confirmé qu’il n’avait pas encore pu s’entretenir avec son joueur vedette, sur qui il espère bien compter cette saison. L’ancien coach de Wolverhampton a en revanche refusé de s’exprimer sur l’intérêt présumé de Tottenham pour Lautaro Martinez, l’attaquant argentin de l’Inter. Reste désormais à savoir quand Kane pourra reprendre la compétition… et sous quel maillot. D’après The Sun, Daniel Levy, le président des Spurs, ne serait pas disposé à lâcher sa star pour moins de 160 millions de livres, soit près de 190 millions d’euros. De quoi faire reculer Manchester City, qui a déjà déboursé 100 millions de livres pour attirer Jack Grealish, et même si le club de Pep Guardiola a abandonné le dossier Messi ? Réponse d’ici la fin du mercato…