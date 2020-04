Tottenham : Et si Ndombele partait déjà ?

Souvent tancé par José Mourinho qui juge ses performances insuffisantes à Tottenham, Tanguy Ndombele penserait à quitter les Spurs. L'ancien lyonnais, "perturbé" selon une source "proche du joueur", pourrait partir après une seule petite saison en Premier League. Il faut dire que le milieu de terrain a été la cible de plusieurs critiques de la part du Special One.

Lors du dernier match des Spurs en Premier League contre Burnley, le tacticien portugais n'avait pas pris de gants : "Il y a quelque chose de plus important que la tactique, c’est d’avoir des milieux qui veulent le ballon, qui pressent, qui récupèrent le ballon, qui gagnent des duels, et on n’avait pas ça (...) Tanguy a eu assez de temps maintenant pour atteindre un autre niveau".

Le Barça veille