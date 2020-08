Tottenham et Leeds sur Habib Diallo (Metz)

Habib Diallo devrait poursuivre sa carrière en Premier League. Déjà annoncé sur le départ l'hiver dernier, l'attaquant sénégalais du FC Metz dispose d'un bon de sortie en bonne et due forme pour le prochain Mercato. Selon L'Equipe, qui fait ce lundi le point sur le dossier, l'ancien de Génération Foot intéresse de longue date Tottenham, mais aussi depuis peu Leeds United, promu dans l'élite d'outre-Manche sous les ordres de Marcelo Bielsa. Le club lorrain attendrait une somme de 15 à 20 millions d'euros pour son le joueur de 25 ans, auteur de 12 buts et 3 passes décisives cette saison en Ligue 1.

Ibrahima Niane, le successeur désigné





Un départ anticipé par le FC Metz, qui entend notamment continuer d'exploiter sa filière made in Sénégal, représentée par Ibrahima Niane (21 ans), auteur de 10 buts en Ligue 2 en 2018-2019, puis 3 à l'échelon supérieur lors du dernier exercice, interrompu par le coronavirus. "C’est un choix à la fois économique, car pour confirmer notre développement, on doit valoriser de jeunes joueurs susceptibles de nous apporter à terme des plus-values en termes de transferts, et sportif parce qu’il a tout pour s’imposer en pointe chez nous", indique au quotidien sportif Vincent Hognon, l'entraîneur des Grenats, qui ont également recruté le Cap-Verdien Vagner Dias dans ce même compartiment offensif.