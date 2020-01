Tout proche de quitter Tottenham lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain Christian Eriksen est de nouveau en instance de départ. A cinq mois seulement de l’expiration de son contrat, l’international danois est susceptible de bouger dans le cas où un autre club venait à se manifester avec une offre intéressante. José Mourinho, son coach chez les Spurs, a reconnu que c’était une éventualité parmi d’autres et qu’elle ne pourra être totalement écartée avant le 31 janvier prochain.

Eriksen a des touches partout en Europe

Aux dernières nouvelles, Eriksen est pisté par l’Inter de Milan, tandis que Manchester United et le Real Madrid, qui le voulaient l’été dernier, restent intéressés mais plus par la possibilité de le récupérer gratuitement. Invité à évoquer le dossier, le coach portugais a fait le point complet en confiant : « Pour être honnête, je ne sais pas qu’est-ce qui va se passer. Vous connaissez la situation, en ce moment il peut se mettre d’accord avec n'importe quel club en vue d’un transfert à la fin de la saison, a-t-il rappelé. C'est une option. La deuxième option est qu'un club et lui-même veulent un transfert dès maintenant, mais dans cette situation, c’est Tottenham qui garde le contrôle. Enfin, la dernière possibilité est qu'il reste ». Cette saison, Eriksen n’a été titularisé qu’à 11 reprises sur les 23 matchs qu’il a disputés avec l’équipe londonienne.