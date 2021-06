Les Spurs de Tottenham sont actuellement dans une situation très embarrassante. Alors qu’ils pensaient avoir trouvé le bon entraineur pour les remettre sur les bons rails, en la personne de Paulo Fonseca, il s’avère que des soucis fiscaux ont empêché la concrétisation du deal. Et l’option de secours envisagée avec Gennaro Gattuso n’a pas plus de chances d’aboutir. Selon The Athletic, les discussions avec le coach italien n’ont pas été concluantes. C’est donc retour à la case départ.



Tottenham ne séduit plus personne



Tottenham s’était séparé de José Mourinho en mars dernier. Pour assurer l’intérim, les Londoniens ont misé sur le jeune Ryan Mason. Ce ne fut pas une grande réussite. Ils ont ensuite cherché un coach de renom pour redonner des couleurs aux clubs, mais tous les techniciens qu’ils ont approchés leur ont dit non. En plus de Fonseca et de Gattuso, ils ont essuyé les refus de Nagelsmann, de Rodgers, de Flick, d’Allegri, de Ten Hag, de Pochettino et de Conte. On ne se presse donc pour venir diriger Harry Kane et cie.