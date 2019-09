Du côté de Tottenham, le dossier Christian Eriksen n'a pas été réglé cet été, et le milieu de terrain offensif international danois sera libre de tout contrat au 1er juillet. Un départ de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam devrait donc se préciser au cours de l'hiver à venir, et les Spurs seraient bien inspirés de dénicher en retour un créateur capable de continuer à faire progresser la formation londonienne.

Or, d'après les informations du Daily Star, des contacts existeraient toujours entre Tottenham et la Juventus, qui ne serait pas contre un départ de Paulo Dybala. Les sociétaires de Premier League, qui auraient tenté, en vain, de signer l'international argentin durant les dernières heures de la fenêtre estivale des transferts, seraient d'ores et déjà prêts à revenir à la charge via une proposition avoisinant les 75 millions d'euros. D'autre part, selon Tuttosport et la BBC, le club turinois aurait proposé 100 millions d'euros plus Paulo Dybala pour s'attacher les services de l'international brésilien du PSG, Neymar. Une offre refusée par Leonardo. Un projet ambitieux qui aurait eu du mal à aboutir car la Juve aurait dû assumer le salaire de Neymar, estimé à 37 millions d'euros par an.