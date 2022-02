Lors du dernier jour du mercato, Tanguy Ndombélé a quitté Tottenham pour rejoindre l’OL en forme de prêt. L’international tricolore a fait ce choix afin de se relancer, lui qui était confronté à un horizon complètement bouché dans la capitale anglaise. En partant, le milieu de terrain ne s’est pas gêné pour critiquer le club anglais et ses responsables. Mais, la réponse est vite arrivée comme un boomerang.

Conte regrette les erreurs commises

Vendredi, Antonio Conte, le manager de l’équipe, a été questionné à propos du Lyonnais et de l’investissement couteux qu’a fait Tottenham en l’enrôlant (60M€). "C'était étrange parce que cela signifie que quelque chose a mal tourné dans le passé, a-t-il relevé. C'était étrange, je répète en janvier d'en envoyer quatre en prêt, et de vendre un joueur. Cela signifie que peut-être dans le passé, on doit revoir ce qui a été mal fait. Et peut-être comprendre qu'il y a eu des erreurs commises. Parce que d'habitude, vous devez acheter des joueurs pour renforcer votre équipe. Alors que si vous renvoyez des joueurs en prêt que vous avez achetés au cours des deux ou trois dernières années, cela signifie que vous n’avez pas fait les choses correctement."



Cette saison, Ndombélé n’a joué que 9 matches de Premier League avec Tottenham. Conte ne le portait pas en haute estime, pas plus que ses prédécesseurs Nuno Espirito et José Mourinho.