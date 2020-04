A l’instar de nombreux grands clubs européens, Tottenham est confronté actuellement à de gros soucis financiers en raison du coronavirus et ses différentes répercussions néfastes. Pour rester à flot, les responsables du club ont dû appliquer des baisses de salaires au sein de leur effectif, sans même consulter le syndicat anglais des joueurs. Et, ils ne se sont pas arrêtés à cette unique initiative. Le Daily Mail indique dans son édition d’aujourd’hui qu’ils ont également demandé un geste de la part de leur ancien entraineur, Mauricio Pochettino.



Le coach argentin a quitté Londres en novembre dernier. Son licenciement a été extrêmement couteux, puisque Daniel Levy a dû se résoudre à payer 14.5M€. Un montant important et qui correspond aux mensualités restantes de son contrat. Pochettino aurait accepté de percevoir ce dû en plusieurs parties, ce qui fait qu’il n’a pas encore touché l’intégralité la somme. Son ancien employeur lui aurait demandé s’il était enclin à réduire ses indemnités. En cas de réponse favorable, un nouvel accord devrait être passé entre les deux parties. À noter que Pochettino est toujours sans club et attend avec impatience un nouveau challenge.