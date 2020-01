Selon Sky Italia, une source souvent fiable en ce qui concerne le football italien, l'Inter Milan et Tottenham ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert du milieu de terrain international danois Christian Eriksen chez les Nerazzurri.

Tottenham cherche déjà son remplaçant

Le média transalpin précise qu'Eriksen devrait arriver en Italie dans les prochains jours pour passer la traditionnelle visite médicale et signer son contrat avec la formation lombarde. Sky ajoute que Tottenham s'est d'ores et déjà lancé à la recherche d'un milieu de terrain pour remplacer Eriksen. Le joueur danois, en fin de contrat chez les Spurs en juin prochain, avait été courtisé par le Real Madrid notamment l'été dernier d'après les médias espagnols. Le club merengue aurait désormais jeté sur dévolu sur le milieu de l'Ajax Donny Van De Beek.