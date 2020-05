Toni Kroos voit son futur au Real Madrid

Malgré l'émergence de Fede Valverde en tant que concurrent à son poste et l'arrivée possible de nouvelles recrues dans sa zone de jeu comme Eduardo Camavinga, Toni Kroos ne bougera pas. Le milieu défensif du Real Madrid ne se voit pas quitter le club espagnol comme l'a confié un membre de son entourage au journal madrilène AS. "Toni est à l'aise à Madrid", a expliqué un proche du joueur . "Il va rester là-bas. Aller en Chine ou aux États-Unis, ce n'est pas son truc."

AS affirme qu'un retour en Allemagne pourrait se produire après la fin du contrat de Kroos à Madrid en 2023 si l'ancien joueur du Bayern Munich ne prolonge pas son séjour dans la capitale espagnole. Ce qui semble certain, c'est que le milieu de 30 ans n'envisage pas un transfert dans une ligue exotique au-delà des frontières européennes.