Todibo (Barça) se rapproche de l’AC Milan

Barré par la concurrence du côté du FC Barcelone, Jean-Clair Todibo serait sur le point de trouver un nouveau point de chute. À en croire La Gazzetta dello Sport, l’ex-sociétaire de Toulouse FC est en passe de s’engager en faveur de l’AC Milan. Les deux clubs concernés auraient trouvés un accord, même si les détails sur la nature du deal n’ont pas filtré. Il y a quelques jours, les responsables catalans demandaient entre 20 et 25M€ pour un élément qu’ils avaient recruté pour 1M€ il y a à peine un an.



C’est Zvonimir Boban, le directeur du football des Rossonerri, qui a géré le dossier le jeune français. Le Croate joue gros sur ce coup, puisqu’il n’a plus le droit à l’erreur en matière de recrutement. Les responsables du club lui reprochent les nombreux flops qu’il y a eus à l’occasion du dernier mercato estival. Todibo (19 ans) pourrait donc être le cinquième défenseur français à porter les couleurs des septuples champions d'Europe après Marcel Desailly, Bruno N'Gotty, Philippe Mexès et Adil Rami.