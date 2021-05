Tigres : Thauvin envisage (déjà) un échec

L'aventure de Florian Thauvin à l'Olympique de Marseille touche à sa fin. Au terme de la saison, le champion du monde 2018 partira pour le Mexique où les Tigres d'André-Pierre Gignac l'attendent. Contrat de cinq ans à la clé pour l'offensif tricolore qui devrait toucher 5 M€ nets par an avec son nouveau club. Prêt à relever le défi, Florian Thauvin a toutefois anticipé le pire.

Et c'est pour cela qu'il a fait ajouter une clause supplémentaire à son contrat. Comme l'indique La Provence, le joueur passé par Newcastle a tenu à ce que lui soit laissé la possibilité de quitter les Tigres à l'issue de chaque saison si les choses se passaient mal pour lui. Florian Thauvin anticipe donc la possibilité d'une adaptation ratée, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Son expérience manquée chez les Magpies n'est pas totalement oubliée et le Français a cette fois jugé bon de prendre plus de précautions.