Le 30 juin prochain, Florian Thauvin sera libre comme l'air. En fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, l'international tricolore n'a toujours pas prolongé avec le club phocéen et réfléchit même à un départ vers des cieux plus exotiques. Si Jorge Sampaoli et Pablo Longoria aimeraient le conserver à l'OM, André-Pierre Gignac œuvre depuis le Mexique pour attirer son ancien camarade de jeu.



Comme l'a révélé Grafico Tigres ce mardi, l'agent de l'attaquant passé par le FC Lorient, va envoyer "dans les jours prochains, une lettre demandant à Florian Thauvin de quitter l'OM. Ce dernier, ainsi que son épouse, sont OK pour partir de Marseille." A l'image de "DD" Gignac, c'est donc un nouveau pensionnaire phocéen qui pourrait prendre la direction des Tigres de Monterrey.



Thauvin a le choix

Et l'information est rendue d'autant plus plausible que le journaliste Nicolo Schira avait lui aussi confirmé que les Tigres étaient bel et bien en discussion avec Florian Thauvin. La balle est désormais dans le camp de l'ancien Lillois.