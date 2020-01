Thomas Tuchel (PSG) confirme qu'Edinson Cavani ne partira pas

🎙 Coach Tuchel : « Montpellier est une équipe habituée de jouer dans son système en 5-3-2. Nous devons être vigilants. C'est un plaisir de revenir au Parc après 5 matches de suite à l'extérieur. »#PSGlivehttps://t.co/rnPnpQMrF4

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 31, 2020

Thomas Tuchel était de passage en conférence de presse ce vendredi avant la réception de Montpellier. L'occasion de révéler aux journalistes qu'Edinson Cavani allait rester à Paris cet hiver comme pressenti ces derniers jours :«Je pense qu'il va se sentir bien. il doit retrouver de la confiance et du rythme. Edi est là, c'est un grand joueur. On n'a pas de changement dans ce groupe et c'est bien. Avec lui demain, On va voir. Tout le monde peut être titulaire demain, lui aussi, mais il a manqué plusieurs semaines et pour ça on doit être un peu patient aussi, on ne peut pas imaginer qu'il fasse son meilleur match demain. S'il retrouve du rythme et de la confiance, il est un joueur important pour nous et on va l'aider », a indiqué le coach parisien devant les médias ce vendredi.Tuchel estime également que le fait que Cavani reste sera une bonne chose pour maintenir Mauro Icardi sous pression : «C'est bien dans un club comme le PSG. il est aussi important pour nous même s'il ne marque pas, il travaille beaucoup, il a un gros impact défensivement ».