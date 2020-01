Thomas Tuchel, Leonardo... Les principales réactions après Lorient - PSG

"Edinson Cavani ? Il a demandé à partir, on étudie la situation. On a eu une proposition de l’Atlético de Madrid, on ne l’a pas retenue. Je ne sais pas comment ça va finir (...) On connaît la situation. Ce n’est pas facile. Trouver un remplaçant ? C’est une bonne question. On y réfléchit (...) L'idée n'a jamais été de faire partir Cavani. On a des joueurs qui peuvent jouer un peu partout. C'est difficile de remplacer un joueur comme lui (...) On n'a jamais pensé à ça, mais on est à l'écoute. Le joueur a envie de partir, on va voir."



« L’objectif est d’affronter deux fois le ⁦ PSG ⁩ l’an prochain, cela voudra dire qu’on les jouera en championnat »



"Ce match a été très dur. Le terrain est super dur, le ballon... Je ne vais pas dire, c'est n'importe quoi ! C'était une équipe très serrée avec un 5-4-1 vingt mètres devant le but, c'est dur. On doit être patients, ne pas perdre la tête et jouer avec confiance mais c'est super dur. Je suis très heureux parce qu'un but a été décisif, on a défendu de manière très sérieuse. C'est comme ça dans les coupes (...) Nous sommes en huitièmes, c'est le plus important dans les coupes. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure. C'est bien d'avoir des matches durs. Quelque fois si tu marques beaucoup de buts, tout le monde dit 'c'est facile' et peut-être tu peux le croire mais c'est jamais facile. C'est pour ça que des matches comme ça sont super importants et c'est excellent pour l'atmosphère"."On est contents de ne pas être allés en prolongation parce qu'on joue beaucoup de matches et c'était trop pour nous. Pablo (Sarabia, ndlr) a marqué un beau but, nous sommes contents pour ça, de la deuxième période que l'on a faite. On a contrôlé le match. C'est toujours difficile de jouer ici, le terrain n'était pas très bon pour jouer en une touche. Parfois on fait des erreurs techniques qu'on ne fait pas tous les matches mais je crois que l'état d'esprit était bon. Il fallait être patients parce que c'est une équipe défensive. On a perdu beaucoup de ballons surtout en première période. Nous sommes contents de la qualification et maintenant rendez-vous en huitièmes de finale. Dortmund ? Il faut se préparer mais le match est très loin encore".