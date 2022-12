Aujourd'hui entraineur-adjoint de la sélection belge et consultant chez nos confrères de Prime Video, Thierry Henry espère tout de même que sa carrière d'entraineur puisse se poursuivre à l'avenir. Lui qui était passé par l'AS Monaco en 2018-2019, puis à l'Impact de Montréal de 2019 à 2021, ne serait pas contre un nouveau défi dans les années à venir. Interrogé à ce sujet par Ben Foster pour la chaine Prime Video Sports, le champion du monde 1998 a répondu sans langue de bois.

« Je dois évidemment mesurer mes propos, parce que j’ai actuellement un travail en tant qu’entraîneur adjoint avec la Belgique. Nous parlons de l’avenir. Un jour, je l’espère, si le projet est bon », a déclaré le Français, avant d'ajouter quelques précisions sur ses expériences passées. « Je suis allé à Monaco, je ne pouvais pas le savoir mais je suis arrivé avec 13 joueurs blessés. Vous arrivez, ils m’ont donné deux mois et demi et j’ai été viré. (…) Je suis allé à Montréal et je suis revenu parce que je n’ai pas vu mes enfants pendant un an, c’était dur. C’était à la période du Covid. (…) Ne pas rentrer chez soi pendant quatre mois, c’était dur. Dites-moi que je suis fou, mais s’il y a une opportunité, vous savez que vous devez l’évaluer et la regarder. J’aimerais cela », a-t-il conclu.