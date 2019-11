Thiago Silva veut terminer au PSG

lors d'un entretien au magazine France Football à paraître mardi : « J'avais à peine signé mon contrat à Paris que Zlatan m'a téléphoné. "Thiago, tu vas vraiment rejoindre le PSG ? Oui, c'est fait je viens de signer. Après les JO je débarque à Paris." Il m'a dit : "Pas de blague hein ? Si tu n'y vas pas je ne signe pas. Et si tu m'as menti, tu vas voir, je vais m'occuper de toi. (Rires)" Je l'ai rassuré et je lui ai surtout dit que j'étais content qu'il fasse partie du projet [...] Zlatan c'est un mec formidable avec qui je parle très régulièrement. », a ainsi confié Thiago Silva.

Thiago Silva rêve du Mondial 2022

: « Est-ce que je serai là la saison prochaine ? Oui, je ne m'en suis jamais caché, c'est ma volonté. Il reste peu de temps avant le terme de mon contrat et on va en discuter prochainement. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais l'idée est de rester au PSG et continuer à faire grandir le club. Les huit ans que je viens de passer peuvent peser dans la balance. Je serai parisien à vie. » Au niveau international , l'objectif affiché pour le « monstre » est de participer au Mondial 2022 avec le Brésil : Je veux participer aux éliminatoires du Mondial 2022 et être un leader de la Seleçao [...] Je vais le dire pour la première fois : mon objectif c'est la Coupe du monde. Je veux en disputer une quatrième ! Pour cela, je dois maintenir mon niveau de performance. »