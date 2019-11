Thiago Silva, un futur sur le banc ?

J'ai envie de poursuivre le football en tant que entraîneur, mais c'est quelque chose qui doit encore être étudié et amélioré. pic.twitter.com/j4JHuN7lIO

— Thiago Silva (@tsilva3) November 28, 2019

Thiago Silva a fêté ses 35 ans en septembre dernier et sera en fin de contrat à l'issue de la saison avec le PSG. Son agent a récemment confié dans la presse italienne que des discussions sont prévues en janvier prochain avec le club de la Capitale pour discuter d'une éventuelle prolongation. Une prolongation pour laquelle Thomas Tuchel, le coach parisien, milite ardemment.« J'ai envie de poursuivre le football en tant qu'entraîneur, mais c'est quelque chose qui doit encore être étudié et amélioré », a-t-il confié sur Twitter jeudi soir.L'international brésilien a également été questionné par les internautes sur la sélection brésilienne avec qui il espère participer au Mondial 2022 : «. (...) Nous devons faire les choses pas à pas. Maintenant, les qualifications seront notre prochain défi. » Parfois sujet à la pression, notamment dans les grands matchs, Thiago Silva dit marcher à l'instinct : « Je n'ai jamais ressenti de pression, mais il y a des matches plus tendus que d'autres. Pour une raison ou une autre.... Mais tant qu'il y aura cette sensation dans le ventre, on continuera ! »