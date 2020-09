Thiago Silva rancunier envers Leonardo

Depuis le début de ce mois de septembre, Thiago Silva est un joueur de Chelsea. Le chevronné arrière brésilien a entamé un nouveau chapitre de sa carrière après sept ans passés au PSG. De son séjour dans la capitale française, « O Monstro » garde beaucoup de bons souvenirs, mais il y a aussi des péripéties qui lui ont laissé le goût amer. Comme le comportement qu'a eu à son endroit Leonardo durant sa dernière année au club.

Jugeant que Thiago Silva n’incarnait plus l’avenir du côté du Parc des Princes, le directeur sportif du club a longtemps joué la montre et refusé d’offrir un nouveau contrat au capitaine francilien. Ce n’est qu’après la fin de l’exercice et au bout d’une campagne de C1 qui a vu l’international auriverde se faire remarquer par ses belles prestations que Leonardo a choisi de passer à l’action. « C'est une situation qui m'a énervé. La manière dont cela a été conduit ne m'a vraiment pas plu. Même s'il y avait le confinement, les choses auraient dû se faire différemment », a indiqué le joueur dans un entretien accordé à France Football.

« Toute ma carrière au PSG, j'ai donné le maximum, je n'ai jamais triché. C'est comme si trois matches durant le Final 8 avaient tout changé ? Et tout ce que j'avais réalisé pendant ces huit ans, ça ne comptait plus ? Ce n'est pas cohérent. Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée. Pas seulement avec moi d'ailleurs. Je pense aussi à Cavani qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Je le dis pour que le club progresse et ne commette plus ce genre d'erreurs à l'avenir », a ajouté Thiago Silva avec beaucoup de regrets.



Juninho et l’OL voulaient Thiago Silva

Thiago Silva était l’un des tauliers du PSG et il y avait un lien fort entre lui, le club et les supporters. Même s’il défend aujourd’hui un autre maillot, il avoue qu’il reste « très attaché » à son ancienne maison. En outre, et même s’il ne l’a pas vraiment laissé paraitre sur le coup, il a reconnu que c’était « très compliqué de faire ses bagages ».

Enfin, le nouveau sociétaire des Blues s’est exprimé sur les autres offres qu’il a reçues durant l’intersaison. Il a notamment avoué avoir été approché par l’Olympique Lyonnais : « Juninho rêvait de me faire venir à l’OL ». Cela ne s’est finalement pas fait et les Gones de rechercher activement un joueur de métier pour leur défense centrale.