Thiago Silva fait ses adieux au PSG

Thiago Silva ne portera plus le maillot du PSG. C’est désormais une certitude. Le défenseur brésilien est attendu jeudi à Londres pour passer sa visite médicale préalable à son engagement avec Chelsea. Avant de filer à l’anglaise, « O Monstro » a tenu cependant à laisser un dernier mot à tous ceux qui lui ont permis de vivre une aventure inoubliable dans la capitale française.

Un monument du PSG s’en va

Sur son compte Instagram, Thiago Silva a remercié ses coéquipiers, les différents staffs qu’il a connus, mais aussi et surtout les fans de l’équipe. Et pour décrire son immense attachement au club et aussi à la France, il a utilisé une citation du poète portugais Fernando Pessoa. « La valeur des choses n'est pas dans le temps qu'elles durent, mais dans l'intensité avec laquelle elles se produisent. Pour cette raison, il y a des moments inoubliables, des choses inexplicables et des gens incomparables », a-t-il écrit.

Thiago Silva n’a pas réussi à boucler son parcours à Paris par un titre de champion d’Europe. Toutefois, son bilan avec le PSG est des plus honorables. En huit ans, il a remporté 23 trophées, dont 7 titres de champion de France. Il a aussi disputé 315 rencontres pendant cette période, ce qui fait de lui le troisième joueur le plus capé de l’histoire du club derrière Sylvain Armand et Paul Le Guen.