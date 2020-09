Thiago Silva explique son départ de Paris

En fin de contrat avec le PSG cet été, Thiago Silva s’est vu proposer une offre de prolongation en aout dernier suite à la finale de la Ligue des Champions. Le chevronné arrière brésilien l’a déclinée et a choisi de rejoindre les Blues de Chelsea. Une décision qu’il ne regrette pas, et il l’a confié ce mardi lors du point-presse précédant son premier match avec la formation londonienne.

Thiago Silva veut « aider les jeunes de Chelsea »

« Je suis vraiment reconnaissant au PSG, pour tout ce que ce club a fait pour ma vie et celle de ma famille. Mais je suis dans un nouveau projet et club où je suis très motivé et je suis très préparé pour ce nouveau défi en Premier League », a indiqué « O Monstro », avant de préciser qu’il veut « aider le plus possible les jeunes joueurs qui sont ici qui ont une qualité extraordinaire. »

'I have been working hard towards it so tomorrow is my first game and I think it will go well given the way we have been training.' - @tsilva3 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 22, 2020

Thiago Silva est aussi revenu sur les circonstances dans lesquelles le PSG l’a contacté et lui a proposé d’étirer son bail. « Pour dire la vérité, cela a commencé pendant la période de confinement. Leonardo m'a appelé et il m'a demandé de prolonger mon contrat de deux mois pour pouvoir disputer la finale de la Ligue des champions. J'ai dit d'accord, pas de problème, parce que je voulais continuer et rester dans le groupe jusqu'à la fin pour finir les choses que j'avais commencées. Je pensais qu’après la C1, je ne serais plus au club. J'en ai parlé à mon agent et nous avons examiné d'autres options sur mon avenir et après la finale contre le Bayern, de retour à Paris, j’ai eu un rendez-vous avec Leonardo et je l'ai informé de mes intentions et discuté de la possibilité de rester. Mais le lundi matin qui avait suivi, j'avais déjà donné le OK à Chelsea et c’est pour ça que j’ai pris cette décision ». L’avenir nous dira si le PSG va s’en mordre les doigts ou pas d’avoir laissé échapper l'un de ses principaux tauliers.