Thauvin : "Si le club a envie que je parte..."

"Aujourd’hui, il est clair que pour ma progression, je dois jouer la Ligue des champions. Je ne pourrai pas repartir sur une autre saison sans jouer la Ligue des champions. Et je suis très honnête avec ça". Cette déclaration de Florian Thauvin, prononcée au cours d'un entretien avec Onze Mondial en octobre dernier, avait laissé entrevoir l'avenir de l'attaquant international tricolore. Mais huit mois plus tard, la donne semble avoir changé, et le principal intéressé semble prêt à repartir au moins pour une nouvelle saison à l'Olympique de Marseille, et qu'importe si la Coupe d'Europe n'est pas au rendez-vous.

"Villas-Boas, un grand entraîneur"

"Moi, j’ai deux ans de contrat, tout le monde sait que je suis bien ici. Je suis tranquille, il n’y a pas de problème", avait-il expliqué au soir de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Un son de cloche sur lequel l'ancien Bastiais a encore rebondi ce mardi, sur les ondes de RTL. Le champion du monde 2018 ne compte pas forcément quitter l'OM cet été, en tout cas pas de son propre chef. "Il me reste deux ans de contrat. On va arriver à un tournant me concernant. Il va falloir discuter avec le club parce que je suis sous contrat et j'ai également mon club qui décide. On va devoir décider ensemble quelle sera la bonne décision pour le club et pour moi et on verra ce qui se passera. Comme je l'ai toujours dit, moi je suis très heureux à Marseille, je suis fier de jouer pour ce club donc je ne suis vraiment pas pressé de partir. S'il faut faire encore deux ans, je les ferai avec grand plaisir et si le club a envie que je parte, à ce moment-là on en discutera", a déclaré le Tricolore.

"FloTov" souhaite-il véritablement rester sur le Vieux-Port, quitte à ce que sa progression et son évolution possibles soient mises à mal par une nouvelle saison sans C1 ? Ou est-ce simplement une stratégie de communication visant à donner le mauvais rôle aux dirigeants marseillais, pour conserver sa cote d'amour auprès des supporters ? Toujours est-il qu'il persiste et signe, surtout à l'idée de collaborer avec le nouvel entraîneur, André Villas-Boas: "Travailler avec Villas-Boas, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. C'est un grand entraîneur, passé par de très grands clubs. Je n'ai pas de doutes sur le fait que ça se passera bien". Le feuilleton ne fait sans doute que commencer...