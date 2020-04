Thauvin : "Je reste, le débat est clos"

La situation de Florian Thauvin agite en coulisses du côté de l'Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le champion du monde est à un tournant de sa carrière. « L’objectif de Thauvin, c’est le championnat d’Europe en 2021, qui aurait pu lui passer sous le nez suite à sa blessure. D’où l’intérêt de rester dans un environnement confortable, a par exemple estimé Christophe Dugarry sur RMC. C’est un excellent joueur, il a des qualités, il est champion du monde, mais on a du mal à voir des clubs étrangers s’intéresser à lui (...) Vu la conjoncture actuelle, si il veut aller dans l’un de ces gros clubs, il faut qu’il y aille libre. Je ne suis pas persuadé que si l’OM demande 40, 50, 60 millions d’euros que des clubs soient prêts à mettre ces sommes-là ».

Thauvin : " Pourquoi tu veux que je m'en aille ? "