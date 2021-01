A moins d’un rebondissement improbable, Florian Thauvin ne portera plus les couleurs de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. La tendance selon laquelle son chemin et celui du club phocéen allaient se séparer au terme de la campagne en cours est sur le point de se vérifier. Le quotidien L’Equipe révèle dans son édition de samedi que les négociations pour un nouveau bail se sont sérieusement refroidies.

Thauvin pas conquis par l’offre marseillaise

L’international français n’a pas été convaincu par l’offre que lui a faite la direction olympienne. Celle-ci lui offrait pourtant un bail de trois ans et avec un salaire supérieur à celui qu’il perçoit actuellement (450000€ par mois). Mais, il n’y avait pas de prime à la signature et c’est pourquoi le joueur s’est braqué et a décidé de stopper les discussions.

Au bout de huit saisons passées dans la cité phocéenne et environ 250 matches joués, le natif d’Orléans est donc bien parti pour rebondir ailleurs. Le champion du monde était ciblé par l’AC Milan ces derniers temps. Les Rossonerri étaient prêts à miser 20M€ pour ses services, et il y a fort à parier qu’ils reviendront à la charge une fois qu’il sera libre de tout engagement.