Tebas : ''On ne dépassera pas le milliard d'euros''

Théâtre des opérations les plus lucratives ces dernières années, l'Espagne devrait faire table rase cet été sur le marché des transferts. C'est ce qu'a prédit le fantasque président de la Liga, Javier Tebas, lors d'une conférence de presse marquant le grand retour de la compétition, ce jeudi, avant le derby sévillan (22 heures). « Il est évident qu'il va y avoir relativement moins d'opérations de ventes de joueurs », a-t-il lancé, avant de certifier qu'il n'y aurait « aucune grande opération ».

Tebas n'imagine pas de grosses ventes... mais des échanges

Javier Tebas mesure l'impact de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 sur l'économie du football. Une économie matérialisée par les transferts. « Si l'année passée, lors du mercato estival, les opérations de ventes ont constitué environ trois milliards d'euros (dans l'ensemble), cela va considérablement diminuer, a continué Tebas dans des propos relayés par L’Équipe. Je crois, mais ce n'est pas une donnée mathématique, qu'en termes de transferts incluant un échange d'argent, on ne dépassera pas plus de 800 millions d'euros ou un milliard d'euros lors de cette période de mercato estival qui débutera un peu plus tard. »