Tchouaméni : "Mbappé "voulait savoir si j'irais au PSG"

A 22 ans, l'international français (12 sélections), qui était sous contrat avec l'AS Monaco, s'est engagé pour six saisons avec le Real Madrid dans le cadre d'un transfert estimé à 100 millions d'euros. Son arrivée dans la "Maison blanche" suit de près la déconvenue des dirigeants madrilènes, qui espéraient faire venir Mbappé. Mais l'attaquant vedette de l'équipe de France a opté pour une prolongation de trois ans avec le PSG. "Kylian a décidé de rester au PSG et il savait déjà que je quitterais Monaco à la fin de la saison. Il voulait savoir si j'irais au PSG mais je lui ai dit que le Real Madrid était mon premier choix, et il l'a parfaitement compris, il était très heureux pour moi", a dit le milieu de terrain, coéquipier de Mbappé en sélection, lors d'une conférence de presse après sa présentation officielle par le président du Real, Florentino Perez.

"Dès que le Real m'a approché, je n'ai pas hésité"

Plusieurs clubs de l'élite européenne étaient sur les rangs pour attirer le jeune joueur, considéré comme l'un des principaux talents en puissance du football. "Dès que le Real m'a approché, je n'ai pas hésité", a-t-il dit. "Je veux laisser mon empreinte sur le football, et le meilleur club pour cela, c'est le Real Madrid. C'est la meilleure décision pour moi."

Tchouaméni a confié avoir été particulièrement impressionné par le parcours de son nouveau club en Ligue des champions, la saison passée, avec d'improbables renversements de situation face au PSG en huitièmes de finale, à Chelsea en quarts, à Manchester City en demi-finales, avant la victoire face à Liverpool 1-0 le 28 mai au Stade de France. "C'est vrai que lorsque j'ai regardé ces matches, j'ai écrit à mon agent et je lui ai dit: +S'il te plaît, fais tout ce qui est possible pour me faire aller au Real Madrid+", a dit l'ex-Monégasque, formé à Bordeaux.