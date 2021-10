Tchouaméni dans le viseur du Real

Le forfait d'Adrien Rabiot pour la finale de la Ligue des nations remportée dimanche par la France face à l'Espagne (2-1), aura permis à Aurélien Tchouaméni de se mettre un peu plus en évidence avec les Bleus. Déjà à son avantage lors de ses précédentes sorties avec l'équipe de France, le milieu de terrain a une nouvelle fois fait montre de son talent et cela ne passe désormais plus inaperçu. Le Real Madrid est sur le coup.

A vingt-et-un ans, le Monégasque est en pleine explosion et ce mardi, il fait ni plus ni moins la une de Marca. Le journal sportif espagnol annonce en grosse lettre que Tchouaméni est "l'objectif du Real Madrid". Après avoir attiré Eduardo Camavinga lors du dernier mercato, le club de Florentino Perez prévoit donc de passer à l'offensive pour le Monégasque à l'été prochain. Un dossier qui s'ajoutera à un autre, primordial pour le Real, celui de Kylian Mbappé. La colonie française semble avoir de beaux jours du côté de Santiago Bernabeu.