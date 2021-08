Tammy Abraham proche de la Roma ?

A Chelsea depuis l’âge de 7 ans, Tammy Abraham, qui en a aujourd’hui 23, est plus que jamais proche d’un départ de son club formateur. Et s’il avait déjà été prêté à trois reprises par les Blues, à Bristol (2016-2017), Swansea (2017-2018) puis Aston Villa (2018-2019), où il s’est révélé, le jeune attaquant pourrait cette fois être définitivement transféré. Ce qui est loin d’être une surprise. Déjà car Thomas Tuchel n’a jamais vraiment compté sur lui depuis son arrivée en janvier.



Abraham n’a ainsi pas disputé la moindre minute lors des sept derniers matchs de Chelsea la saison dernière. Car quand il n’était pas écarté, il restait cloué sur le banc. Ce qui avait particulièrement agacé sa compagne, qui s’était émue de cette situation et avait tancé Tuchel sur les réseaux sociaux, se demandant comment il pouvait se passer de son meilleur buteur (12 buts toutes compétitions confondues, comme Timo Werner). Le technicien allemand avait ensuite déclaré "comprendre sa frustration", mais que ce n’était "pas le moment de se plaindre ni de donner trop d’explications".

Pour remplacer Dzeko ?

Et les faits ont donné raison à l’ancien entraîneur parisien, qui a offert au club londonien la deuxième Ligue des champions de son histoire. Abraham a depuis retrouvé les terrains, et même marqué contre Arsenal en match de préparation, mais il devrait bien porter un autre maillot cette saison. D’autant plus que Chelsea s’apprête à faire revenir Romelu Lukaku, dix ans après son arrivée chez les Blues. En difficulté financière, l’Inter, qui s’est déjà séparé d’Achraf Hakimi, vendu au PSG pour quelques 60 millions d’euros, doit toujours vendre, et on parle d’un transfert de près de 115 millions d’euros pour l’attaquant belge.Suivi par Arsenal et West Ham, Abraham est surtout annoncé à l’étranger, Chelsea ne souhaitant pas le céder à un autre club anglais. Et alors que l’Atalanta a cherché à le débaucher, ce serait désormais la Roma qui tiendrait la corde. D’après Sky Italia, un accord aurait même été trouvé, à hauteur de 40 millions d’euros, avec le nouveau club de José Mourinho, qui devrait laisser partir Edin Dzeko. Il ne resterait désormais plus qu’à avoir l’aval du joueur. Se laissera-t-il tenter par la Ville éternelle ?